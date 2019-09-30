سوبر كورة.. الأهلى والزمالك ضمن العظماء المائة فى كرة القدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك ضمن أفضل 100 فريق فى العالم خلال العام الجارى 2019 وفق التحديث الأخير لأحد المواقع العالمية المختصة بتصنيف الأندية. وتوج الأهلى مؤخرًا بلقبى الدورى والسوبر المحليين، فى حين حصد الزمالك لقبى الكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر فى موسم جيد للفارس الأبيض. فيما قدم بيراميدز موسما استثنائيا جعله أفضل ثالث الأندية المصرية فى 2019 حيث حل ثالثًا فى مسابقة الدورى المصري ووصيفًا لكأس مصر. لمعرفة تصنيف الفريقين اضغط هنا

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