شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. الزمالك يستعيد مصطفى فتحى بعد غياب 268 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك جاهزًا للمشاركة فى المباريات المقبلة مع الفريق الأبيض، بعد الفحوصات التى خضع لها فى ألمانيا، خلال الفترة الماضية، والتى أثبتت جاهزية اللاعب بنسبة مائة بالمائة للمشاركة فى المباريات ولا يوجد تخوف من مشاركته بعد قلق اللاعب خلال الفترة الماضية من تجدد إصابته وطلبه الخضوع لفحص طبى فى ألمانيا قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية، ليصبح أمر مشاركته متوقف على قرار الصربى ميتشو، المدير الفنى للأبيض، لتحديد موعد ظهوره الأول مع الفريق.

مصطفى فتحى أجرى عملية جراحية مؤخرًا فى الركبة لتثقيب وتهذيب السطح المفصلى للركبة بواسطة منظار جراحى، ليغيب على أثرها عن الأبيض فى الفترة الماضية، قبل أن يعود ويشارك فى تدريبات الزمالك خلال معسكر الفريق الذى أقيم فى قبرص خلال شهر يوليو الماضى، قبل استئناف مباريات الموسم المنقضى من الدورى الممتاز قبل أن يخضع مجددًا لتدريبات تأهيلية قبل سفره لألمانيا للاطمئنان على حالته، يستعرض ”الخليج 365” بالأرقام كيف كان أخر ظهور لمصطفى فتحى مع الزمالك..

- 268 يومًا تسجل غياب مصطفى فتحى عن الزمالك

سجلت مباراة الزمالك الودية أمام فريق أمونيا القبرصى التى جمعت بينهما فى آخر اللقاءات الودية فى معسكر الأبيض الخارجى الذى أقيم فى قبرص قبل استئناف مبارياته فى الدورى الممتاز، الموسم المنقضى الذى احتل الفريق خلاله المركز الثانى، مشاركة مصطفى فتحى، لأول مرة مع الأبيض منذ عودته من الإصابة حيث حل بديلاً فى أخر 4 دقائق من المباراة بدلاً من محمد حسن، حيث قام بتقديم عدد من المراوغات أمام لاعبى أمونيا القبرصى وتسديد كرة تصدى لها الحارس، لينتهى اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بهدف دون رد، أحرزه أيمن حفنى.

تعود أخر مشاركة لمصطفى فتحى مع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى، فى الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت يوم 5 يناير الماضى، منذ 6 أشهر و7 أيام، أى منذ 188 يومًا قبل مشاركته أمام أمونيا القبرصى يوم 12 يوليو الماضى.

وإجمالا لم يشارك مصطفى فتحى مع الزمالك بشكل رسمى منذ 268 يومًا، حتى يومنا هذا، أى منذ 8 أشهر و25 يومًا.

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مشاركات مصطفى فتحى مع الزمالك فى الموسم الماضى

فيما شارك مصطفى فتحى مع الزمالك فى 7 مباريات فى الدورى، بمعدل 267 دقيقة، صنع خلالهم هدفًا فى مرمى بتروجت فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من المسابقة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

بينما شارك فى مباراة واحدة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية التى توج الأبيض بلقبها لأول مرة فى تاريخه ومثلها فى البطولة العربية للأندية، أحرز خلالهم هدفين.

وخضع مصطفى فتحى فى الفترة الماضية لفحوصات تحت إشراف الطبيب الألمانى الذى أجرى له عملية الجراحة فى الركبة وبصحبة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض، ليؤكد أنه لا يوجد تخوف من مشاركته بعد قلق اللاعب خلال الفترة الماضية من تحدد إصابته وطلبه الخضوع لفحص طبى فى ألمانيا قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية ومن المقرر أن يحدد الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، موعد أول ظهور لمصطفى فتحى فى المباريات الرسمية مع الأبيض بعد فترة طويلة من الغياب خلال الفترة الماضية حيث سيتم تجهيزه على الصعيد الفنى والبدنى للمشاركة فى المواجهات القادمة للفريق الأبيض.