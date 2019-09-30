شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: هدفنا لقب أفريقيا.. وليس هناك أزمة مع صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن هدف الفريق الأساسى هو الفوز بلقب بطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات إذاعية: "بدايتنا جيدة، ولكن مشوار الدورى ما زال طويلاً، هدفنا الأكبر هو حصد لقب دورى الأبطال، وبالتأكيد حصد باقى البطولات، ولكن أفريقيا هو الهدف الأساسي".

وأردف مدير الكرة بالأهلى: "دورى المجموعات "لتجميع النقاط، وصعوبته تكمن فى الأندية العربية المنافسة، وبالتأكيد كل ما كانت المجموعة قوية كل ما كان أفضل".

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وتحدث عن المدير الفنى فايلر: "جعل كل لاعبى الأحمر "جعانين كرة" وهذا الامر جيد، حينما نحتاج لأى لاعب نجده جاهزًا بشكل كامل.

وتطرق للحديث عن مواجهة الإنتاج الحربى الأربعاء المقبل بالدورى قائلاً: "مباراة صبعة أمام فريق جاهز ويملك لاعبين جيدين، نحترم كل الفرق".

واختتم كلماته بالحديث عن صالح جمعة قائلاً: "هو لاعب وسط مجموعة من اللاعبين، ليس لدينا أى مشكلة مع أحد، هناك لائحة تطبق على من يتغيب، وصالح جاهز إذا احتاجه المدرب فى أى وقت".