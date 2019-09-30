شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: هدفنا لقب أفريقيا.. وليس هناك أزمة مع صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن هدف الفريق الأساسى هو الفوز بلقب بطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.
وقال عبد الحفيظ فى تصريحات إذاعية: "بدايتنا جيدة، ولكن مشوار الدورى ما زال طويلاً، هدفنا الأكبر هو حصد لقب دورى الأبطال، وبالتأكيد حصد باقى البطولات، ولكن أفريقيا هو الهدف الأساسي".
وأردف مدير الكرة بالأهلى: "دورى المجموعات "لتجميع النقاط، وصعوبته تكمن فى الأندية العربية المنافسة، وبالتأكيد كل ما كانت المجموعة قوية كل ما كان أفضل".
وتحدث عن المدير الفنى فايلر: "جعل كل لاعبى الأحمر "جعانين كرة" وهذا الامر جيد، حينما نحتاج لأى لاعب نجده جاهزًا بشكل كامل.
وتطرق للحديث عن مواجهة الإنتاج الحربى الأربعاء المقبل بالدورى قائلاً: "مباراة صبعة أمام فريق جاهز ويملك لاعبين جيدين، نحترم كل الفرق".
واختتم كلماته بالحديث عن صالح جمعة قائلاً: "هو لاعب وسط مجموعة من اللاعبين، ليس لدينا أى مشكلة مع أحد، هناك لائحة تطبق على من يتغيب، وصالح جاهز إذا احتاجه المدرب فى أى وقت".
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ: هدفنا لقب أفريقيا.. وليس هناك أزمة مع صالح جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.