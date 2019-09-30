نور الشربينى تتحدى الإصابة: "من الممكن أن يكون صعبا لكن ليس مستحيلا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا لسيدات الإسكواش وبطلة العالم، شعار التحدى في مواجهة الإصابة التي تعاني منها في الفترة الأخيرة بعدما عاودتها آلام الركبة.

ونشرت الشربيني صورة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام وعلقت: "من الممكن أن يكون صعبًا لكن ليس مستحيلاً".

وما زالت نور الشربيني تنتظر استشارة طبية أخيرة من طبيبها الألمانى لتحديد موقفها من المشاركة فى البطولات المقبلة بعد الانسحاب من سان فرانسيسكو، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستشارت الشربيني أطباء مصريين وأكدوا أنه بإمكانها المشاركة فى المباريات دون خطورة، إلا أن طبيبًا بولنديًا نصحها بإجراء عملية جراحية بسيطة، لذا ستطير نور الشربينى إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لأخذ الاستشارة النهائية من طبيبها الألمانى قبل أن تؤكد مشاركتها فى بطولة أمريكا المفتوحة التى تنطلق 5 أكتوبر المقبل كثانى بطولة بلاتينية فى الموسم وبقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

نور الشربينى أجرت عملية جراحية فى ركبتها قبل ثمانى سنوات قبل أن تعاودها الآلام مؤخرًا، حيث تؤدى البطلة المصرية تدريبات تأهيلية فى الفترة الأخيرة قبل أن تتخذ القرار النهائى بالمشاركة فى الموسم الجديد.

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جدير بالذكر أن بطولة العالم لسيدات الإسكواش والتى تحمل نور الشربينى لقبها ستنطلق فى 24 أكتوبر المقبل، حيث تستضيفها أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار تحت رعاية CIB.

نور