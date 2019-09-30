20 لاعبًا فى قائمة الاتحاد استعدادًا للجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الجونة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى المقرر إقامته غدًا فى الخامسة والنصف باستاد الإسكندرية . وضمت القائمة كلاً من: حراسة المرمى: عماد السيد – محمود الزنفلى خط الدفاع: محمود رزق – محمد أنور – إسلام جمال – أسامة العزب – السيد سالم – محمود شعبان – صبرى رحيل Advertisements خط الوسط: نور السيد – أحمد رفعت – احمد نبيل مانجا – هشام محمد – أحمد حجى – خالد الغندور – أيمن غباشى – رزاق سيسيه خط الهجوم: جدو – خالد قمر – إيمانويل اوكوى كان الاتحاد السكندرى قد تلقى هزيمة فى الأسبوع الأول للمسابقة على يد الزمالك بهدف مقابل لا شىء، قبل أن يعود ويهزم العربى الكويتى فى لقاء العودة من دور الـ32 للبطولة العربية بهدفين مقابل لا شىء .

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