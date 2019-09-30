حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 30 / 9 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، المنتخب يطلب رسميًا لعب ودية بتسوانا باستاد القاهرة والتدريب بالملعب الفرعى المنتخب يطلب رسميًا لعب ودية بتسوانا باستاد القاهرة والتدريب بالملعب الفرعى جلسة بين حسام البدرى وشوقى غريب قبل إعلان قائمة ودية بتسونا حسام الزناتي مديرًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة الزمالك يكشف حجم إصابة "الونش" بعد استبعاده من اللقاء الملغى اتحاد الكرة يخاطب فيفا لإرسال مندوب لشرح تقنية الفيديو للحكام وزير الرياضة يجتمع برئيس شركة بريزنتيشن للتنسيق لقرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة Advertisements سوبر كورة يكشف قيمة غرامة صالح جمعة.. وعقوبة التكرار فايلر يجتمع برمضان صبحى والتركيز على العرضيات فى مران الأهلى الزمالك يستعيد مصطفى فتحى بعد الفحص الألمانى والقرار لميتشو الجزيرة يتوج بطلاً لسوبر السلة عقب الفوز على الزمالك 93 -83

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