شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أحمد جعفر يوقع للترسانة لمدة موسم فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت لجنة التعاقدات بنادى الترسانة فى التعاقد مع أحمد جعفر مهاجم الزمالك الأسبق لمدة موسم فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الشواكيش بدورى القسم الثانى المقرر انطلاقه بأكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ دورى القسم الثانى يوم 20 أكتوبر المقبل بالمجموعة الأولى "الصعيد" على أن تبدأ مباريات المجموعة الثانية فى اليوم الثانى، على أن تخوض المجموعة الثالثة "بحرى" مبارياتها يوم 22 أكتوبر .

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كانت المفاوضات قد بدأت بين مسئولى الترسانة وأحمد جعفر منذ فترة طويلة كللت بالنجاح بين الطرفين عقب موافقة اللاعب على المشاركة مع الفريق بدورى القسم الثانى .