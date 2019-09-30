مباشر قمة بريميرليج.. مانشستر يونايتد 1-1 آرسنال.. أوباميانج يتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في ختام منافسات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل آرسنال المركز الثامن في ترتيب بريميرليج برصيد 11 نقطة، بينما يأتي يونايتد في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد: دي خيا، توانزيبي، لينديلوف، ماجواير، يونج، ماكتوميناي، بيريرا، لينجارد، بوجبا، جيمس، راشفورد.

تشكيل آرسنال: لينو، تشامبرز، سوكراتيس، لويز، كولاسيناك، تشاكا، جاندوزي، توريرا، ساكا، أوباميانج، بيبي.

ملخص المباراة

ضغط أصحاب الأرض منذ البداية بحثاً عن هدف مبكر مع تراجع لأرسنال في وسط ملعبه، لكن يونايتد لم يقدم سوى عرضية من اليسار وأخرى من اليمين في الدقائق العشر الأولى بلا خطورة على مرمى الضيف اللندني.

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وتصدى الحارس لينو لفرصة هدف محقق في الدقيقة 29 بعد اختراق رائع من بيريرا حتى حافة منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أرضية تصدى لها حارس أرسنال بنجاح.

وشهدت الدقيقة 36 المحاولة الأولى لفريق أرسنال بعد تمريرة من أوباميانج داخل منطقة الجزاء إلى اللاعب بيبي الذي سدد كرة أرضية قوية بيسراه تصدى لها دي خيا بثبات.

وفي الدقيقة 45 نظم يونايتد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى راشفورد داخل منطقة الجزاء ليمررها للخلف إلى ماكتوميناي الذي أطلق قذيفة صاروخية بيمناه سكنت الزاوية العليا اليمنى لمرمى لينو الذي اكتفى بالمشاهدة.

وبعد مرور عشر دقائق من انطلاق الشوط الأول، حاول آرسنال تعديل النتيجة من تسديدة أطلقها ديفيد لويز من ركلة حرة بعيدة المدى، لكن دفاع مانشستر يونايتد نجح في تحويل الكرة إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة الـ59، نجح آرسنال في إدراك التعادل بعدما حصل أوباميانج على الكرة داخل المنطقة، ليودعها بشكل رائع من فوق الحارس دي خيا، واستعان الحكم بتقنية الفيديو قبل احتساب الهدف بعدما تأكد من عدم وجود تسلل.

وفي الدقيقة الـ70، كان يونايتد قريبا من إحراز الهدف الثاني، لكن رأسية ماكتوميناي مرت بغرابة من فوق مرمى الحارس نيتو.

وانتظروا ملخصا لأحداث المباراة فور نهايتها..