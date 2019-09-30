بالمواعيد.. تعرف على مشوار مصر في كأس العالم للكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

يستعد منتخب مصر للكرة الطائرة للمشاركة في كأس العالم للكرة الطائرة، المقامة في اليابان خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر، ويسعى منتخب الطائرة لتقديم أداء قوي خلال هذه البطولة، لتعويض الإخفاقات التي سقط فيها المنتخب خلال الفترة الماضية.

وتفصلنا ساعات قليلة عن إنطلاقة مشوار منتخب الطائرة في المونديال، ويقام كأس العالم للكرة الطائرة بنظام دوري من دور واحد، حيث تلتقي جميع الفرق مع بعضها البعض، ويحصل الفريق الفائز على أكبر عدد من النقاط بكأس العالم.

ويشارك في كأس العالم للطائرة 11 منتخبا بجوار منتخب مصر، وهم اليابان مستضيف البطولة، وبولندا المتوجة ببطولة العالم التي أقيمت باليابان 2018، وتونس وإيران وأستراليا وايطاليا والبرازيل وروسيا والأرجنتين وأمريكا وكندا

وحقق منتخب الطائرة المركز العاشر خلال مشاركاته الأخير بكأس العالم للطائرة 2015 التي أقيمت أنذاك باليابان.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم للطائرة بمواجهة استراليا يوم الثلاثاء 1 اكتوبر الساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة،.

ويعد أفضل مركز حققه منتخب مصر في كأس العالم للطائرة هو احتلاله المركز الثامن خلال مشاركاته في بطولة 1985 التي أقيمت باليابان.

وإليكم مواعيد مباريات منتخب مصر خلال كأس العالم:

المباراة الأولى مع استراليا الثلاثاء 1 أكتوبر الساعة 4 صباحا

المباراة الثانية مع إيران الأربعاء 2 أكتوبر الساعة 4 صباحا

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المباراة الثالثة مع البرازيل يوم الجمعه 4 أكتوبر الساعة 11 صباحا

المباراة الرابعة مع كندا السبت 5 أكتوبر الساعة 4 صباحا

المباراة الخامسة مع روسيا الأحد 6 أكتوبر الساعة 4 صباحا

المباراة السادسة مع إيطاليا الأربعاء 9 أكتوبر الساعة 5.30 صباحا

المباراة السابعة مع بولندا يوم الخميس 10 أكتوبر الساعة 5.30 صباحا

المباراة الثامنة مع اليابان يوم الجمعه 11 أكتوبر الساعة 12.20 ظهرا

المباراة التاسعة مع تونس يوم الأحد 13 أكتوبر الساعة 10 صباحا

المباراة العاشرة مع الأرجنتين يوم الإثنيين 14 أكتوبر الساعة الساعة 7 صباحا

المباراة الحادية عشر والأخيرة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الساعة 4 صباحا