كرة سلة.. الزمالك يخسر كأس السوبر أمام الجزيرة "القياسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تُوج نادي الجزيرة بطلا لكأس السوبر المصري لكرة السلة لهذا الموسم، بعد فوزه على الزمالك بنتيجة (93-83) في المباراة التي أقيمت على ملعب صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
كان الجزيرة مسيطرا على النتيجة طوال المباراة منذ الربع الأول من المباراة، وظل محافظا على التقدم حتى نجح في حصد اللقب.
وحصد الجزيرة لقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه، كأكثر الفرق تتويجًا باللقب.
يذكر أن الزمالك خاض اللقاء باعتباره بطلا للدوري أمام الجزيرة بطل كأس مصر.
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