الكشف عن مدير بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما وموعد القرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- جهاد عرابي:

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام الزناتي مديراً لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، وهي البطولة المؤهلة إلى أولميبياد طوكيو 2020.

وفي ندوة استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة نجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 للكبار، أعلن فضل من خلال المنصة تعيين الزناتي مديراً للبطولة الإفريقية نوفمبر المقبل.

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ومن المقرر أن يسحب عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، قرعة البطولة المقرر لها بعد غد الأربعاء.

حسام الزناتي يتولى حالياً منصب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، لكن ذلك لن يمنعه من مهمته الوطنية في نوفمبر المقبل في بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية.

ويخوض منتخب مصر المنافسات تحت قيادة مدربه شوقي غريب، بحثاً عن التتويج باللقب أو الحصول على أحد المراكز الثلاثة الأولى للوصول إلى الأوليمبياد.