وكيل عمار حمدي لمصراوي: الاتحاد يرغب في استعارة اللاعب من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد يحيى، وكيل عمار حمدي، لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري، أن إدارة القلعة الحمراء متمسكة ببقاء اللاعب داخل صفوف الفريق للفترة المقبلة.

وقال يحيى في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأهلي مازال متسمك باستمرار عمار حمدي بين صفوفه خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف، أن إدارة نادي الاتحاد السكندري يريد استعارته بما انه مازال لاعب تحت السن وحدث تواصل بين إدارة الناديين.

وأوضح، أن إدارة زعيم الثغر تواصلت مع مسئولي الأهلي لاستتعارة حمدي لكن إدارة الكرة في القلعة الحمراء ترغب في استمرار اللاعب.

وأتم وكيل أعمال يحيى:" إدارة النادي الأهلي لا يوجد لديها أي نية في إعارة اللاعب لأي فريق آخر في الوقت الحالي".