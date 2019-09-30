بالقوة الضاربة.. 20 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لديربي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة الفريق الأصفر استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بعد غد الأربعاء، في ثانى جولات الدوري المصري.

ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب الجيش في برج العرب، بعدما رفض الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الإسماعيلي بإقامة اللقاء في محافظة الإسماعيلية بدلا من الإسكندرية.

وشهدت القائمة عودة محمد صادق صانع ألعاب الفريق، بجانب ضم محمود عبدالعاطي دونجا وأحمد مدبولي بعد اكتمال جاهزيتهما.

وضمت قائمة الإسماعيلي 20 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي، محمد مجدي.

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الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم، محمد مجدي الجمل، أحمد أيمن.

الوسط: عماد حمدي، محود دونجا، محمد بيومي، أحمد مدبولي، هُمام طارق، عبدالرحمن مجدي، محمد صادق، بيكيتي سيلفا، محمد الشامي.

الهجوم: وجيه عبدالحكيم، محمد حمدي، بينسون شيلونجو.

يُذكر أن الإسماعيلي حقق الفوز في المباراة الأولى له بالدوري على حساب الجونة بهدف نظيف.