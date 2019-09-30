أحمد حسن: أرفض منح محمد صلاح شارة منتخب مصر وأحمد فتحي الأحق

رفض أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، ماحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام البدري كمديرا فنيا للفراعنة.

وقال الصقر في تصريحاته الإذاعية: “لم أكن مع فتح ملف شارة قيادة المنتخب في المؤتمر الصفحي الخاص بتقديم حسام البدري، وترضية محمد صلاح بشارة القيادة على ضوء ازمة ماحدث في حفل زا بيست”

واردف : شارة القيادة بالأقدمية، ولابد ان يكون صاحب الشارة لديه سمات شخصية محددة، وفي حالة اعطاء الشارة لصلاح لابد من التواصل مع حجازي والنني والشناوي لارضائهم، خاصة وانهم “اقدم” منه في المنتخب.

وتابع : في حالة انضمام احمد فتحي للمنتخب، فهو الاجدر بشارة القيادة.

واتم كلماته : تسريب قائمة المنتخب المبدأية للتهدئة ليس أكثر، فالدوري مازال طويلا وسيظهر لاعبين مميزين اخرين بكل تأكيد.