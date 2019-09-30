يرى عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الفريق السنغالي جينيراسيون فوت افتعل تلك الازمة لخوض المباراة على ملعب بتروسبورت.
وقال شطة في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : “المشكلة بسيطة، المباراة تم تأجلها لظروف خارجة عن ارادة الجميع، ولم ارى من قبل فريق يرفض قرار صادر من الاتحاد الافريقي”
واردف : على مستوى اللوائح الموقف سليم، واذا خاطب الامن الاتحاد الافريقي سوف تسير الامور بشكل صحيح.
واكد : اعتقد ان الفريق السنغالي افتعل تلك الازمة من أجل خوض اللقاء على ملعب بتروسبورت، لانه ملعب ضيق ويستطيع به غلق المساحات بشكل أفضل.
واتم كلماته : أتوقع ان ينتهي الامر غدا، على اتحاد الكرة ارسال مخاطبات الامن للاتحاد الافريقي، مشيرا بأنه كان يتمنى تدخل هاني أبو ريدة لحل تلك الازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شطة: كنت أتمنى تدخل هاني ابوريدة لحل أزمة مباراة الزمالك وجينيرسيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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