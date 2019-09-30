طارق حامد يطلب تعديل عقده ويؤكد: رفضت عرض خليجي مغري من أجل الزمالك

ينتظر طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تعديل عقده خلال الأيام المقبلة، بناء على الوعود التي تلقاها من قبل أحمد مرتضى المشرف العام على فريق الكرة. وتحدث اللاعب مع المقربين منه، خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد أنه لا يبخل على النادى بأى شىء ورفض الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لأحد الأندية الخليجية بمقابل مادى كبير، نظراً لاحتياج الفريق له، ويجب تقديره على ذلك، ويتمسك “حامد” أيضاً بالحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة. ويواجه طارق حامد نفس أزمة محمود كهربا الذي هرب من بداية الموسم وانتقل إلى أفيس البرتغالي، بعد رفض تعديل عقده مع الفريق، وقرر النادي الأبيض شكواه للاتحاد الدولي لكرة القدم لحفظ حقوقه في انتقال اللاعب.

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