تفاصيل مران الأهلي وخطط فايلر للفوز على الإنتاج الحربي

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر.

وقام فايلر خلال هذه الفقرة بتقسيم اللاعبين إلى فريقين، حيث يتكون الفريق الأول من حمدي فتحي وعلي معلول وأيمن أشرف وأليو ديانج ورمضان صبحي ووليد أزارو.

اما الفريق الثاني فيتكون من أحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمود وحيد.

وحرص فايلر خلال هذه الفقرة على تجربة بعض الجمل والتمرير والتسلم السريع والخروج بالكرة.

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كما استبدل فايلر هذه المجموعة بعدد من باقي اللاعبين بالفريق الاحمر بالتناوب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري بالفوز على مضيفه سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.