طائرة الاتحاد تهزم دمنهور في افتتاح الدوري الممتاز

استطاع اليوم الفريق الاول للكرة الطائرة بالإتحاد السكندري من الفوز علي فريق دمنهور بثلاثة أشواط مقابل لا شئ، في اللقاء الذي جمعالفريقين علي صالة الدكتور كمال شلبي بالشاطبي، في أولي لقاءات زعيم الثغر في الدوري الممتاز .
وجائت نتائج الاشواط علي النحو التالي :-
الشوط الاول : ٢٥ - ١٧
الشوط الثاني : ٢٥ - ١٨
الشوط الثالث : ٢٥ - ١٦
ويواجه الفريق يوم الجمعة القادم فريق طلائع الجيش بالقاهرة
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