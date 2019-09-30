قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف " تأجيل الاجتماع الخاص بازمة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي في الدور 32 لدوري ابطال افريقيا . وحددت لجنة المسابقات بالكاف يوم الثلاثاء المقبل 8 اكتوبر لعقد اجتماع اللجنة . وكان فريق جينراسيون السنغالي قد رفض خوض مباراة العودة امام الزمالك علي ملعب برج العرب اعتراضاً علي قرار تأجيل اللقاء 24 ساعة ونقله الي ملعب برج العرب بدلاً من بتروسبورت بسبب دواعي امنية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. تأجيل اجتماع لجنة مسابقات الكاف لبحث ازمة لقاء الزمالك وجينراسيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.