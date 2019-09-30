"كمونة" يشيد بثلاثي الهجوم ... و "داوودا" ينضم لمعسكر بلاده الأسبوع المقبل

أشاد سمير كمونة ، المدير الفني للمنيا ، بثلاثي الهجوم للفريق ( محمد سمارة - عبد العزيز الشاعر- وائل علي) ، خلال مباراة اليوم امام فريق الداخلية.
واكد كمونة ، انهم اضافات قوية للفريق كانت فيمحلها، رغم مواجهة العديد من الصعاب قبل ضمهم ، ولكن تكاتف الجهاز الفني والاداري ومدير الكرة والادارة ، لعب دورا في اتمام الصفقات.
وأضاف كمونه ، أن اللاعبون وصلوا لمرحلة انسجام كبيرة ، مع باقي عناصر الفريق رغم انضمامهم المتأخر هذا الموسم، واكدوا خلال المباريات الأخيرة قدراتهم العالية.
كما اشار المدير الفني ، إلى مشاركة اللاعب داوودا مع معسكر بلاده منتخب جامبيا الاسبوع المقبل لمدة ٧ أيام، والعودة مرة اخرى قبل بداية الموسم.
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