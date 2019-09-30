الضربات الثابتة سلاح الإسماعيلي أمام المصري البورسعيدي

خصص الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى تدريبات خاصة على الركلات الثابتة فى المران الرئيسى. ويستعد الفريق لخوض ديربى القناة أمام المصرى البورسعيدى يوم الأربعاء القادم على ملعب برج العرب بالجولة الثانية للدورى الممتاز. الثانية للدورى الممتاز. كما تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة واقيمت بختام التدريب تقسيمة حماسية تم خلالها تصحيح بعض الأخطاء.

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