لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بعيد ميلاد مصطفى فارس

حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى على الاحتفال بعيد ميلاد مصطفى فارس صانع ألعاب الفريق على هامش المران الرئيسى. واحضر اللاعبون تورتة وتم غناء مجموعة من الأغانى وسط روح مثالية تدل على مدى الترابط بين الجميع قبل أن يقوموا بالتقاط مجموعة من الصور التذكارية. أن يقوموا بالتقاط مجموعة من الصور التذكارية. ويستعد الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدى الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الثانية في الدورى الممتاز.

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