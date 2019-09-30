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طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري للقاء الجونة في الدوري

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أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة الجونه في إطار مباريات الأسبوع الثانى من الممتاز موسم 2019– 2020 والتي

من المقرار ان تقام علي استاد الاسكندريه

وجاءت قائمة زعيم الثغر كالاتي

في حراسة المرمي :عماد السيد ،محمود الزنفلي

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خط الدفاع:محمود رزق ،محمد انور ،اسلام جمال ،اسامه العزب ،السيد سالم ،محمود شعبان ،صبري رحيل

خط الوسط :نور السيد ،احمد رفعت ،نبيل مانجا ،هشام محمد،احمد حجي ،خالد الغندور، غباشي ،رزاق سيسه

خط الهجوم :جدو، خالد قمر، ايمانويل اوكوي

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