طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري للقاء الجونة في الدوري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة الجونه في إطار مباريات الأسبوع الثانى من الدوري المصري الممتاز موسم 2019– 2020 والتيمن المقرار ان تقام علي استاد الاسكندريه
وجاءت قائمة زعيم الثغر كالاتي
في حراسة المرمي :عماد السيد ،محمود الزنفلي
خط الدفاع:محمود رزق ،محمد انور ،اسلام جمال ،اسامه العزب ،السيد سالم ،محمود شعبان ،صبري رحيل
خط الوسط :نور السيد ،احمد رفعت ،نبيل مانجا ،هشام محمد،احمد حجي ،خالد الغندور، غباشي ،رزاق سيسه
خط الهجوم :جدو، خالد قمر، ايمانويل اوكوي
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