محمد الكرداني: اغلقنا ملف السوبر وسنبدأ الاستعداد للبطولة العربية

أعرب محمد الكرداني المدير الفني لفريق الجزيرة لكرة السلة عن سعادته بالتتويج ببطولة سوبر السلة المصري على حساب الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر والتي انتهت بنتيجة 93 مقابل 83.

وأكد الكرداني أنه عمل على تحفيز اللاعبين في التدريبات ووعدهم بصرف مكافآت في حال

التتويج بالبطولة، خاصة أن الجزيرة هو الاكثر تتويجًا بكأس السوبر برصيد 5 ألقاب.

وواصل أن الصراع كان قوى بين الزمالك والجزرة الموسم الماضي حيث تغلب الجزيرة على الزمالك في الكأس بدور الثمانية، بينما فاز الزمالك على الجزيرة في الدوري بالمباراة الخامسة.

وأضاف الكرداني أن الموسم الحالي سيكون قوي جدًا، الا انه اغلق ملف السوبر حيث يستعد الفريق للمشاركة في البطولة العربية التي تقام بعد ثلاث أسابيع.

وأختتم الكرداني أنه كان يعمل مع منتخب إسبانيا خلال منافسته على بطولة العالم كمدرب متطوع ضمن الجهاز الفني المكون من 7 أفراد، وعاد لمصر في منتصف البطولة لخوض فترة الأعداد بجانب فريق الجزيرة إستعدادًا للسوبر المصري، مؤكدًا أنه دائمًا يفضل أن يطور من نفسة في مجال التدريب.