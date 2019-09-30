مكتوميناي يمنح التقدم لمانشستر يونايتد على آرسنال بالشوط الأول

تقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد على آرسنال، بالشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب أولد ترافورد، في ختام مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بحذر واضح من الفريقين، وانحسر اللعب في منتصف الملعب أغلب أوقات الشوط الاول، بأداء متوسط من كلا اليونايتد وآرسنال، الذي ظهر عليهما الخوف من تلقي هدف

والحرص على تحقيق الإنتصار في المباراة.

واستمر الاداء هادئاً حتى جائت الدقيقة 29 بأول تسديدة عن طريق أندرياس بيريرا ، دون أن تشكل خطورة على المرمى، وأتيحت بعض الفرص القليلة للاعبي مانشستر وآرسنال، ولكنها افتقرت إلى الدقة في اللمسة الأخيرة، لتنتهي بتسديدات سهلة لحراس المرمى.

ومع إقتراب نهاية الشوط الأول ظهر بعض النشاط الهجومي، حيث شن فريق آرسنال هجمة خطيرة سددها بوكايو ساكا، ليتصدى لها دي خيا، وترتد إلى ماتيو جندوزي، الذي يتابعها بتسديدة أخرى ولكنها تجد الحارس الإسباني بالمرصاد ليحولها إلى ركلة ركنية.

ومن هجمة مرتدة لمانشستر يونايتد، فشل راشفورد في تسديد الكرة، ليعيدها إلى سكوت مكتوميناي على حدود منطقة الجزاء، الذي سدد رة رائعة في المرمى خدعت حارس آرسنال لتسكن الشباك معلنة عن أول أهداف اللقاء بالدقيقة 45.