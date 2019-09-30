مصر ونيجيريا في التصنيف الأول قبل قرعة امم افريقي تحت 23 عام

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" عن تصنيف المنتخبات الافريقية، قبل إجراء قرعة كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة.
وكما انفردت بوابة الوفد فقد وضع الإتحاد الافريقي منتخبي مصر الأوليمبي ونيجيريا كتصنيف أول، لتكون مصر على رأس المجموعةالأول، والثانية نيجيريا.
وتقام البطولة الافريقية خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما سيتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعابالأفريقية العام المقبل.
ويضع مسئولي اللجنة الخماسية التي تدير إتحاد الكرة ووزارة الرياضة آمالا كبيرة على منتخب مصر الأوليمبى، من أجل تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية، خاصة بعد أن خرج المنتخب الأول من دور الـ16 عقب الهزيمة 0/1 أمام جنوب أفريقيا وتوديع البطولة التى استضافتها مصر في يونيو الماضي.
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