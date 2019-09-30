نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التقدم بشباك ضيفه ارسنال، في المواجهة المثيرة التي تجمع الفريقين علي ملعب اولدترافورد ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الانجليزي الممتاز . الفريقين علي ملعب اولدترافورد ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الانجليزي الممتاز . وسجل ماكتوميناي هدف التقدم للشياطين الحمر في الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الاول من تسديدة صاروخية علي يسار الحارس لينو .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مانشستر يونايتد يتقدم علي ارسنال بهدف صاروخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.