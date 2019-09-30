تقرير | مرتضى منصور يستشهد بالتفجيرات لإنقاذ الزمالك من الغرق!

يُحارب رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة منذ ليلة أمس لإنقاذ فريقه من الإبعاد عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعد مخالفته للوائح المعمول بها في الكاف بتغيير ملعب مباراة إياب دور الـ 32 أمام جينيراسون فوت من القاهرة إلى الاسكندرية بحجة الظروف الأمنية غير المستقرة، وهو ما أثبت عكسه النادي السنغالي.

وظهر مرتضى منصور على قناة صدى البلد مع الإعلامي “أحمد موسى” ثم مع الإعلامي “خالد الغندور” على قناة الحدث اليوم، للتحدث عن الظروف الأمنية السيئة وغير المستقرة في القاهرة قبل المباراة، وهي التي دفعته نحو نقل المباراة إلى ملعب برج العرب في الاسكندرية قبل 24 ساعة من الموعد المتفق عليه مسبقًا.

وتطرق مرتضى منصور خلال حديثه مع قناة صدى البلد إلى استشهاد الجنود المصريين ظهر يوم الجمعة الماضية في كمين تفاحة بمدينة بئر العبد في سيناء، لإعطاء مقدمة لما يود قوله عن عدم جاهزية مصر لإستضافة الأحداث الرياضية، وهو الأمر الذي أزعج رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعهم لإطلاق هاش تاج عبر تويتر حمل عنوان “مرتضى يشوه سمعه مصر”.

وناقض مرتضى منصور نفسه بنفسه خلال حواره مع أحمد موسى، عندما أشاد بالمجهود الذي بذلته البلاد في تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019.

وحين خرج مرتضى منصور عن النص خلال برنامج على مسؤوليتي، حاول أحمد موسى التشويش على حديثه بخصوص التفجيرات وضعف الأمن، مشددًا على أن الحياة في القاهرة مستقرة وهادئة، ولم تتأثر على الإطلاق بالدعوات الخارجية بقيام ثورة شعبية يوم الجمعة ضد النظام الحاكم والرئيس “عبد الفتاح السيسي”. ( ).

واستهل مرتضى منصور حديثه عن سبب طلب نقل المباراة المذكورة إلى الاسكندرية، قائلاً “هناك ضابط ومجموعة من الجنود في سيناء استشهدوا أول أمس أليس كذلك؟”.

وأضاف “ما حدث يوم الجمعة ضاعف من الغل والكراهية لدينا تجاه جماعة الإخوان المسلمين، ادعو الدولة المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات ضد الخلايا النائمة والخلايا اليقظة وتطهير مؤسساتها”.

وواصل مرتضى منصور حديثه “الفريق السنغالي وصل إلى مصر للعب المباراة بشكل طبيعي، لكنه حصل على رشاوى من أطراف مصريين لافتعال تلك المشكلة”.

ويخشى مرتضى منصور من بطش السنغالية (فاطمة سامورا) التي تشغل منصب نائبة إنفانتينو والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

Advertisements

وعند حديثه عن السنغال قال “السنغال دولة محترمة، نحن نحب هذا البلد منذ أيام عبده ضيوف، ووزير الخارجية لدينا استقبل وزير خارجيتهم مؤخرًا. السنغال كشعب محترم، لكن حديثي هنا عن النادي نفسه، والذي يُعامل معاملة الأكاديميات في السنغال وفرع النادي الرئيسي يوجد في فرنسا ويُنفق عليه رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، وقد أرسلت لفريق الإعداد بالبرنامج فيديوهات ما يثبت ذلك من برنامج معتز مطر وعلاء صادق،”.

كارثة

بعد انتقاداته اللاذعة والخارجة عن المألوف لمسؤولي النادي الأهلي “محمود الخطيب ومحمد مرجان وإبراهيم المنيسي”، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع خالد الغندور، مقدم برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث اليوم.

اعترف مرتضى منصور بأن هناك كارثة كانت تنتظر الزمالك وجينيراسون فوت أثناء مباراة إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا إذا أقيمت على ملعب بتروسبورت، في عودة واضحة من رئيس الزمالك للتشكيك في الأمن المصري.

وقال مرتضى منصور “كانت هناك كارثة ستحدث في بتروسبورت، انتبه، كان هناك تخطيط لكارثة في الملعب، والقطري ناصر الخليفي هو مَن خطط”.

وتابع “يتحدثون في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن إمكانية إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي (الترجي التونسي والزمالك المصري)، أقول لهم: لو طبقت السماء على الأرض لن يحدث ذلك، انسى إن المباراة تقام هناك، قطر بلد ترعى الإرهاب كل يوم في ليبيا وسوريا واليمن والجزائر”.

وتساءل مرتضى منصور “لماذا لم يعد رئيس النادي السنغالي مع بعثة الفريق؟ لأنه حصل على رشاوى من قطر، وسافره إلى السنغال بمفرده”.

إلى ذلك، ينوي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إعادة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسون قبل يوم 9 أكتوبر المقبل، وهو الموعد المحدد لسحب قرعة دوري مجموعات دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

في سياق متصل، طالب المدير التنفيذي للنادي الأهلي “محمد مرجان” في تصريحات نشرها موقع إل الأهلي دوت كوم، بإخضاع مرتضى منصور لكشف عاجل على قواه العقلية.