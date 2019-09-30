الفيفا ينصر نانت في قضية “إميليانو سالا”

انتصر نادي نانت الفرنسي في صراعه مع نادي كارديف سيتي الويلزي للحصول على الدفعة الأولى من قيمة صفقة انتقال مهاجمه الأرجنتيني “إيمليانو سالا” إلى كارديف نهاية شهر يناير 2019، قبل أن يلقى حتفه في بحر المانش، حيث سقطت هناك الطائرة التي أقلته من مدينة نانت إلى جنوب ويلز.

ووقع سالا على عقد انضمامه لصفوف كارديف سيتي نظير 15 مليون جنيه إسترليني، على أن يُسدد النادي البريطاني المبلغ على ثلاث دُفعات.

لكن اللاعب توفى في ظروف غامضة بعد سقوط طائرته فوق بحر المانش، ليبدأ كارديف المماطلة مع نانت، وانتهى بهما المطاف أمام لجنة شؤون اللاعبين التابعة للفيفا.

وحكمت لجنة الفيفا لصالح نانت، اليوم الاثنين، بإلزام إدارة كارديف بتسديد القسط الأول من قيمة الصفقة والذي يصل إلى ستة ملايين يورو، أي ما يعادل 5.3 مليون جنيه إسترليني.

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وقال الفيفا في بيان رسمي “في اجتماع عقد يوم 25 سبتمبر 2019، تؤكد لجنة شؤون اللاعبين أن نادي كارديف عليه دفع مبلغ ستة ملايين يورو لنادي نانت الفرنسي، وهو ما يتوافق مع الدفعة الأولى المستحقة من قيمة الصفقة، وصفقًا للاتفاق المبرم بين الفريقين لنقل اللاعب الراحل إميليانو سالا من نانت إلى كارديف يوم 19 يناير 2019”.

وأضاف الفيفا “لجنة شؤون اللاعبين لم تغفل أبدًا الظروف المحددة والفريدة من نوعها لهذا الوضع المأساوي أثناء مداولاتها حول نزاع الناديين، وامتنعت عن فرض تكاليف إجرائية على جميع الأطراف المعنية”.

وختم البيان “تم إبلاغ الناديين بنتائج القرار، وأمام كارديف سيتي مهلة 10 أيام للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان”.