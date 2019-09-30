رياضة | نجم برشلونة يُشعل النيران داخل البلوجرانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يُشعل النيران داخل البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بوادر أزمة تلوح في الأفق داخل نادي برشلونة الاسباني وذلك بعد تصريحات مدافع الفريق الأول جيرارد بيكيه النارية تجاه مجلس إدارة النادي بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، واتهامه ببعض التسريبات الصحفية ضد نجوم الفريق.

وكان "بيكيه" صرح بوجود تسريبات من داخل مجلس إدارة النادي لبعض الصحف الاسبانية لمهاجمة اللاعبين واحراجهم أمام الجماهير الكتالونية، بسبب تراجع نتائج الفريق، وشعور الإدارة أن أصبح لبعض النجوم الكبار بالفريق السلطة التي تؤثر على قرارات النادي.

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وأعرب مجلس إدارة برشلونة عن غضبه الشديد من تصريحات "بيكيه" ضد إدارة النادي بعد مباراة خيتافي في الدوري الاسباني، ولكن رفض مسؤولي النادي الكتالوني أطلاق اي تصريحات بخصوص تلك الأزمة في الوقت الحالي.

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" أن هناك اجتماع بين بارتوميو واللاعب في الساعات المقبلة لتفسير تلك التصريحات.

وكان نادي برشلونة قد حقق انتصارا مهما خارج ملعبه علي حساب فريق خيتافي بهدفين دون مقابل ليحصد 3 نقاط ثمينة في سباق الدوري الاسباني.