رياضة | شطة: كنت أتمنى تدخل أبوريدة لحل أزمة مباراة جينيراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شطة: كنت أتمنى تدخل أبوريدة لحل أزمة مباراة جينيراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الفريق السنغالي جينيراسيون فوت افتعل تلك الأزمة لخوض المباراة على ملعب بتروسبورت.

وقال شطة في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "المشكلة بسيطة، المباراة تم تأجيلها لظروف خارجة عن إرادة الجميع، ولم أشاهد من قبل فريق يرفض قرار صادر من الاتحاد الإفريقي".

وأردف: "على مستوى اللوائح الموقف سليم، وإذا خاطب الأمن الاتحاد الإفريقي سوف تسير الأمور بشكل صحيح".

وأكد: "أعتقد أن الفريق السنغالي افتعل تلك الأزمة من أجل خوض اللقاء على ملعب بتروسبورت، لأنه ملعب ضيق ويستطيع به غلق المساحات بشكل أفضل".

وأتم كلماته : "أتوقع أن ينتهي الأمر غدا، على اتحاد الكرة إرسال مخاطبات الأمن للاتحاد الافريقي، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تدخل هاني أبو ريدة لحل تلك الأزمة".