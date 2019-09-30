رياضة | مفاجأت كبرى في قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت كبرى في قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعي الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الاسباني 19 لاعبًا في قائمة الفريق الملكي استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد فريق كلوب بروج البلجيكي مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوب

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسميرو، فالفيردي، إيسكو

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خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، هازارد، يوفيتش، فينسيوس جونيور

ويفتقد فريق ريال مدريد جهود عدد من لاعبيه خلال مواجهة كلوب بروج البلجيكي غدًا هم:

خاميس، أودريوزولا، رودريجو جوس، ماريانو، إبراهيم دياز، جاريث بيل بقرار فني وميندي وأسينسيو بسبب الإصابة.

وخسر ريال مدريد مباراته الأولي في دور المجموعات أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، ويسعي لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة القارية، للحفاظ على آماله في صدارة ترتيب المجموعة والتأهل لدور الـ16.

وتقام مباراة ريال مدريد مع كلوب بروج في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق على ملعب "سانتياجو برنابيو".