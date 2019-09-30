رياضة | سيد عبد الحفيظ :هدفنا لقب إفريقيا .. وليست هناك أزمة مع صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ :هدفنا لقب إفريقيا .. وليست هناك أزمة مع صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هدف الفريق الأساسي هو الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : "بدايتنا جيدة، ولكن مشوار الدوري مازال طويلا، هدفنا الأكبر هو حصد لقب دوري الأبطال، وبالتأكيد حصد باقي البطولات، ولكن أفريقيا هو الهدف الأساسي".

وأردف : "دوري المجموعات "لتجميع النقاط، وصعوبته تكمن في الاندية العربية المنافسة، وبالتأكيد كل ماكانت المجموعة قوية كل ما كان أفضل".

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وتحدث عن المدير الفني فايلر: "جعل كل لاعبي الاحمر "جعانين كرة" وهذا الامر جيد، حينما نحتاج لأي لاعب نجده جاهز بشكل كامل".

وتطرق للحديث عن مواجهة الإنتاج الحربي الأربعاء المقبل بالدوري قائلا : "مباراة صعبة أمام فريق جاهز ويملك لاعبين جيدين، نحترم كل الفرق".

واختتم كلماته بالحديث عن صالح جمعة قائلا: "هو لاعب وسط مجموعة من اللاعبين، ليس لدينا أي مشكلة مع أحد، هناك لائحة تطبق على من يتغيب، وصالح جاهز اذا احتاجه المدرب في أي وقت".

