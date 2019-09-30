رياضة | مفاجآت مدوية في قائمة المستبعدين من ريال مدريد لمواجهة كلوب بلوج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت مدوية في قائمة المستبعدين من ريال مدريد لمواجهة كلوب بلوج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه كلوب بروج البلجيكي غدًا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
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وشهدت القائمة عودة مارسيلو وإيسكو بعد التعافي من الإصابة فيما تم استبعاد خاميس رودريجيز وجاريث بيل وماريانو دياز ورودريجو وميندي وإبراهيم دياز وماركو أسينسيو وأودريوزولا.
وضمت قائمة ريال مدريد كلًا من :-
حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب
خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - رفائيل فاران - ناتشو - مارسيلو
خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو
خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس جونيور.