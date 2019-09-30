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رياضة | مفاجآت مدوية في قائمة المستبعدين من ريال مدريد لمواجهة كلوب بلوج

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‫أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه كلوب بروج البلجيكي غدًا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من .‬

‫وشهدت القائمة عودة مارسيلو وإيسكو بعد التعافي من الإصابة فيما تم استبعاد خاميس رودريجيز وجاريث بيل وماريانو دياز ورودريجو وميندي وإبراهيم دياز وماركو أسينسيو وأودريوزولا.‬

‫وضمت قائمة ريال مدريد كلًا من :-‬

‫حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب‬

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‫خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - رفائيل فاران - ناتشو - مارسيلو‬

‫خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو‬

‫خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس جونيور.‬

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