رياضة | حسم موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسم موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية نجم ليونيل ميسي برشلونة الإسبانى وقائد الفريق من الممكن أن يشارك مع الفريق خلال مباراة برشلونة القادمة ببطولة دوري أبطال أوروبا والتى ستكون أمام فريق انتر ميلان الإيطالى والمقرر لها يوم الأربعاء القادم.

وكان نادى برشلونة الإسبانى كشف عن الإصابة التى تعرض لها نجم الفريق والقائد ليونيل ميسي خلال مواجهة البارسا أمام فياريال بالدوري الإسباني فى اللقاء الذى أقيم على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسبانى وانتهى بفوز البارسا بثنائية مقابل هدف، فى لقاء لم يشارك فيه ليونيل ميسي سوى في الشوط الأول فقط.

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وأعلن برشلونة فى بيان رسمي عن إصابة ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني بشد فى عضلة الفخذ الأيسر مما أدي لخروجه من اللقاء للإصابة.

وأوضحت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن أن ليونيل ميسي يتطور بشكل أفضل مما كان متوقعًا في البداية، الأمر الذي يقربه من التواجد في قائمة الفريق أمام إنتر ميلان، سواء بالدخول في التشكيل الأساسي أو كبديل على دكة الاحتياط.

وتوج ليونيل ميسي النجم الأرجننيني لبرشلونة الإسبانى بجائزة أفضل لاعب فى العالم والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا ، بعد حصوله على 46 صوت وجاء ثانياً المدافع الهولندى لفريق ليفربول فيرجيل فان دايك برصيد 38 صوت وحل فى المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والذى حصل على 36 صوت.