رياضة | تمهيدًا لرحيل صلاح.. ليفربول يحدد بديله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تمهيدًا لرحيل صلاح.. ليفربول يحدد بديله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي؛ خطة مستقبلية حول عدة أسماء من الممكن أن يتم التعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق؛ خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتسعى إدارة الريدز؛ لإيجاد بديلا لنجمه المصري محمد صلاح؛ والمتوقع رحيله خلال الانتقالات المقبلة؛ والدخول في مفاوضات لتعويضه مستقبلا.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو الإيطالي"؛ أن ليفربول؛ وضع صوب أعينه التعاقد مع البرازيلى ديفيد نيريس لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي؛ بالنصف الأول من العام الجديد.

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وأضاف الموقع؛ أن إدارة الريدز لاتريد الإنتظار حتى رحيل المحترف المصري؛ حال اتخاذ النادي قراره النهائى ببيع محمد صلاح؛ للأعلى سعرا.

وتابع الموقغ؛ أن البرازيلي نيريس جاء في المرتبة الأولى على قائمة المطلوبين؛ بعدما ظهر بمستوى متميز رفقة ناديه الحالي؛ سواء بالموسم الماضي أو الحالي.

واختتم الموقع؛ أن محمد صلاح بات قريبا من الرحيل عن صفوف الريدز؛ في ظل الإغراءات المادية المقدمة ﻹدارة ناديه؛ والتي تسعى لبيعه للأعلى سعرا لتغطية نفقاتها على الصفقات بانتقالات يناير.