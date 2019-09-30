رياضة | ميسي يطلب صفقة سوبر من إدارة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يطلب صفقة سوبر من إدارة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني في تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك من أجل المنافسة على جميع البطولات، وتحديدًا دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ميسي يرغب في تدعيم مركز الظهير الأيمن تحديدًا في نادي برشلونة، وذلك بسبب تواضع مستوي اللاعب البرتغالي "سيميدو"، حيث يريد "ليو" التعاقد مع صفقة سوبر لشغل هذا المركز خلال الفترة القادمة.

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ووفقًا لموقع "الدون بالون" الاسباني أن ليونيل ميسي يري أن "كيميتش" الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونيخ خيارًا مثاليًا لتدعيم مركز الظهير الأيمن في صفوف النادي الكتالوني خلال الفترة القادمة، وطلب من إدارة النادي برئاسة جوسيب بارتوميو ضرورة التعاقد معه في الموسم الجديد.

وأوضح الموقع الاسباني أن "كيميتش" يرغب في الرحيل عن نادي بايرن ميونيخ الألماني، وذلك قد يسهل انضمامه لنادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وذكرت تقارير صحفية أن صفقة انتقال ظهير بايرن ميونيخ لصفوف نادي برشلونة لن تكلف خزينة النادي الكتالوني أكثر من 70 مليون يورو.