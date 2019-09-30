رياضة | مفاجأة.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويحفظ شكواه ضد مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويحفظ شكواه ضد مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قرارا بحفظ شكوى مجلس إدارة النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في واقعة السباب التي وقعت عقب مباراة السوبر المصري باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن رئيس الجبلاية تعرض لضغوط قوية من رئيس نادي الزمالك من أجل حفظ شكوى الأهلي ضده وعدم إحالتها إلى لجنة الانضباط حتى لا يتم معاقبته.

وقدم مجلس إدارة النادي الأهلي شكوى رسمية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

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وقال النادي الأهلي في مذكرته أنه فور انتهاء مباراة السوبر المصري بين الفريقين باستاد برج العرب "فوجئ مجلس الإدارة بتوجه مرتضي منصور نحو مقاعدهم وتوجيه السباب لهم على مرأى ومسمع من جميع الحضور في المقصورة".

وأضاف الأهلي- حسب الشكوي- أن "المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك توجه لمجلس إدارة الأهلي بعدها ووجه اعتذارا علي ما حدث من توجيه عبارات مسيئة ومشينه تمثل إهدارا للقيم الأخلاقية وخروج عن إطار التنافس الرياضي الشريف بين الناديين وتتعارض مع المواثيق والمبادئ الرياضية"

وطالب الأهلي في خطابه بـ "اتخاذ جميع الإجراءات اللائحية والانضباطية ضده هذه السلوكيات المشينة والدخيلة علي الوسط الرياضي والتي لا تمت للرياضة والقيم والرياضية والأخلاقية بصلة وتثير الفتنه بين الجماهير وتخلق حالة من الشحن والاحتقان لديهم".