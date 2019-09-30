رياضة | أمير مرتضى: الأهلي استعد بشكل أقوى من الزمالك في "السوبر" .. وميتشو "مبشر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: الأهلي استعد بشكل أقوى من الزمالك في "السوبر" .. وميتشو "مبشر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن النادي الأهلي استعد لمباراة السوبر بشكل أقوى من الأبيض.

وقال أمير في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "البداية لميتشو كانت قوية ومبشرة، نحن لم نتعاقد مع مدرب من اجل الفوز بمباراة، نحن تعاقدنا معه من أجل المنافسة على أربع بطولات".

وأكد: "طبيعي أن نفوز ونخسر، أما عن مباراة السوبر فالأهلي استعد بشكل أقوى منا، وكان تركيزه أكبر، وهذا ليس معناه أن "نهد" الجهاز الفني واللاعبين، ولكن لابد أن نتعلم من الأخطاء".

وتابع: "تواصلت مع ميتشو قبل قدومه للزمالك بأربعة أشهر، وحلل معي أداء اللاعبين بشكل جيد، وكان "حافظ" اللاعبين قبل قدومه".

وأتم كلماته: "ميتشو أشاد بلاعبي الزمالك وأشارة إلى أنهم "أفضل كواليتي" تعامل معه في إفريقيا حتى الآن، وأنه لا يوجد بينه وبين اللاعبين أي مشاكل".