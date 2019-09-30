رياضة | 26 لاعب في قائمة نادي الحمام إستعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 26 لاعب في قائمة نادي الحمام إستعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام نادي الحمام المطروحي بإعلان قائمتة النهائية إستعدادا للموسم الجديد بعد تسجيلهم من قبل المدير الإداري للفريق أحمد عاشور رسميا قبل غلق فترة القيد اليوم والتي ضمت 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.
وكان قد استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباتة عصر اليوم تحت قيادة جهازة الفني : أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ،وسيد إبراهيم مدرب ، وعلي شمس مدرب أحمال ، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي ،وسيد زهران مديرا للكرة،وأحمد عاشور مدير إداري ،وهاني زيتونة مسئول معدات ، وإبراهيم عبد الله مسئول معدات.
وتغيب عادل عبد العزيز المدرب عن تدريبات اليوم لظروف أسرية .
يذكر ان الفريق قدخاض خلال فترة إعداده 10مباريات وديه حتي الأن بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف وفي ثالث مواجهاته حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز في رابع مبارياته أمام مركز شباب الحمام 2/3 وخسر من أبو قير للأسمدة 2/4 وخسر من سيراميكا 1/4 وخسر من اف سي مصر 1/2 وخسر أمام بني سويف أحد فرق مجموعة الصعيد 0/3 وتعادل أمام مركز شباب الحمام 1/1 وتعادل مع فاركو 2/2، وخسر في أخر مبارياتة الودية من الخلود السعودي 1/2.