رياضة | 26 لاعب في قائمة نادي الحمام إستعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 26 لاعب في قائمة نادي الحمام إستعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي الحمام المطروحي بإعلان قائمتة النهائية إستعدادا للموسم الجديد بعد تسجيلهم من قبل المدير الإداري للفريق أحمد عاشور رسميا قبل غلق فترة القيد اليوم والتي ضمت 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.

وكان قد استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباتة عصر اليوم تحت قيادة جهازة الفني : أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ،وسيد إبراهيم مدرب ، وعلي شمس مدرب أحمال ، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي ،وسيد زهران مديرا للكرة،وأحمد عاشور مدير إداري ،وهاني زيتونة مسئول معدات ، وإبراهيم عبد الله مسئول معدات.



وتغيب عادل عبد العزيز المدرب عن تدريبات اليوم لظروف أسرية .