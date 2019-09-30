رياضة | أمير مرتضى: لسنا طرفاً في أزمة "جينيراسيون".. تاريخنا أكبر من ذلك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: لسنا طرفاً في أزمة "جينيراسيون".. تاريخنا أكبر من ذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الأبيض ليس طرفا في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أمير في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "الزمالك ليس طرفاً في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، أرسلنا ثلاثة ملاعب للاتحاد الافريقي ، القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب، ويتم تغيير الملعب على حسب الملابسات والظروف".

وأفصح: "اتحاد الكرة يخاطب الأمن لتحديد الملعب وإمكانية حضور الجمهور، وبالفعل تم ولكن الأمن رفض خوض أي مباراة لفريق جماهيري داخل القاهرة، وبناءا عليه وصل لنا جواب من الاتحاد الافريقي بعد التأكد من صعوبة إقامة المباراة داخل القاهرة".

وأشار: "جينيراسيون راهن على الاختيار الصعب، مندوب العلاقات العامة بالنادي هو من استقبل بعثتهم، وهم متواجدين هنا حتى يوم الأول من شهر أكتوبر".

وأكد : "الأمر به تعنت كبير وقلة خبرة من جانب الفريق السنغالي، ليس لدينا أي مشكلة في خوض المباراة في أي مكان".

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واستكمل: "وصلنا ملعب برج العرب بناءا على جواب الاتحاد الإفريقي، وحضر أيضا مراقب المباراة والحكام".

وتابع : "أعتقد أن اللوائح في صف الزمالك، نحن أكبر من افتعال حيلة لعدم خوض اللقاء، نملك سمعة كبيرة إفريقيا، ونحن أبطال النسخة الأخيرة من الكونفدرالية ووصلنا لنهائي دوري الأبطال مرتين، نحن أكبر مما يتردد".

وأردف : "اتحاد الكرة رد على خطاب الاتحاد الإفريقي مؤكدا أن المباراة لعبت بدون جمهور، والزمالك في انتظار الرد النهائي".

وأتم كلماته مشيدا باتحاد الكرة وجميع أعضاء اللجنة التي تدير كرة القدم في مصر، وأيضا حسام الزناتي الذي أكد أنه ليس له أي ميول، ووليد العطار المدير التنفيذي، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة يتعامل باحترافية شديدة في أزمة مباراة جينيراسيون الأخيرة.