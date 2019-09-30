اونلاين | يلا شووت NEW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر اليوم الإثنين 30-9-2019 فى الدوري الانجليزي اونلاين NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت NEW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر اليوم الإثنين 30-9-2019 فى الدوري الانجليزي اونلاين NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر KORA ONLINE لمباريات الدوري الانجليزي موسم 2019-2020، حيث يلتقي مساء اليوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر، فريق مانشستر يونايتد مع ضيفه أرسنال على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمراء، ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج، تابع لايف KORA STAR.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال KORA GOAL اليوم الاثنين:

بث مباشر YALLA SHOOT LIVE، تنطلق المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد صاحب المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد ثمان نقاط، وأرسنال صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطه فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت مدينه القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينه مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش وذلك اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019 على ملعب أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال COOL KORA:

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يتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي "سولشاير" المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: دي خيا، خط الدفاع: يونج – ماجواير – لينديلوف – وان بيساكا، خط الوسط: ميكتوميناي – ماتيتش – بوجبا، الهجوم: جيمس – جرينوود – ماتا.

بينما يتوقع أن يبدأ إيمري مدرب أرسنال المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: لينو، خط الدفاع: كولاسيناك – لويز – سوكراتيس – تشامبرز، خط الوسط: تشاكا – جندوزي – نيلسون – سيبايوس – بيبي، خط الهجوم: أوباميانج.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال KORA2DAY:

يمكنكم متابعة البث التلفزيوني الحصري KORA HA7SRY لمباراة القمة النارية بين مانشستر يونايتد وارسنال في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، عبر قنوات بين سبورتس الرياضية، حيث تذاع المباراة من خلال قناة بي ان سبورت اتش دي 2 بتعليق عربي مميز للتونسي عصام الشوالي، كما يمكن مشاهده بث مباشر لقمة الشياطين الحمراء والجانرز في (البريميرليج) من خلال روابط البث المتوفرة عبر موقعنا شاهد ONLINE.