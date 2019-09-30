اونلاين | يلا شوت Matchweek 7 مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر YALLA GOAL كورة لايف اونلاين NOW رابط مان يونايتدNQW

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كورة ستار البث المباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد مع فريق أرسنال يوم الاثنين 30/9/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم الحالي YALA SHOOOT PLUS، وستكون تلك المواجهة نارية بين الفريقين BEIN MATSH.

يلا شوت حصري ويحتل فريق أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة بعد ست مباريات خاضها هذا الموسم، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط فقط KOORA ONLINE.

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كورة لايف وتعد هذة المباراة هي اخر مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد لعب 8 مباريات يوم السبت الماضي، ومباراة واحدة يوم الأحد بين فريقي ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد YALA KOORA، ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز في تلك المباراة من أجل الالتحاق بركب مقدمة البريميرليج KOORA STAR.

جول كورة وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال عبر قناة بين سبورتس الرياضية الثانية LIVE KOORA.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب وبث الأسطورة وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏M.E.N، إن قائمة مانشستر يونايتد المستدعاة لمباراة أرسنال في البريميرليج لم يتم مشاهدة فيها الظهير الأيمن ارون وان بيساكا مع الفريق KOORA LIVE، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ضد فريق أرسنال YALA SHOOOT PLUS.