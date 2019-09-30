شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في قائمة ريال مدريد ضد كلوب بروج والان مع التفاصيل

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة فريقه ريال مدريد ضد كلوب بروج، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

قائمة ريال مدريد ضد كلوب بروج

وجائت قائمة ريال ضد كلوب بروج كالأتي :-

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا ، ألفونس أريولا، ألتوبي.

خط الدفاع :سيرجيو راموس، كارفخال، مارسيلو، رفائيل فاران،إيدير ميليتاو، ناتشو.

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خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، إيسكو، فالفيردي.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، إيدين هازارد، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور. شهدت القائمة إستبعاد جاريث بيل وماريانو دياز وابراهيم دياز وألفارو أودريوزولا بقرار فني من المدرب .

ريال مدريد يسعى لاستعادة هيبتة الأوروبية ضد كلوب بروج

وعلى صعيد أخر، يسعى ريال مدريد لاستعادة هيبته الأوروبية، عندما يستضيف نظيره كلوب بروج، في المباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد تعرض لهزيمة مذلة ضد نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، بعدما مني مرماه بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب حديقة الأمراء، لتكون الرصاصة الأولى في نعش زين الدين زيدان داخل أروقة سانتياجو بيرنابيو .