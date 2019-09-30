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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

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يستعرض الخليج 365 مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في إطار مباريات ذهاب الجولة السادسة من 2019-2020.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم على ملعب أولد ترافورد في تمام التاسعة في مدينة مانشستر في ختام الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويمر كلا الفريقين بظروف سيئة حيث لم يحقق اليونايتد الفوز سوى في مباراتين فقط هما " وليستر سيتي"، وخسر مانشستر بهدفين نظيفين الجولة الماضية من ويست هام.

وكان لقاء الفريقين الموسم الماضي بأولد ترافورد انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ويحتل مانشستريونايتد المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، في حين يتواجد أرسنال في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

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