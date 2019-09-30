الان تتابع الهلال السعودي يتصدر الأندية العربية عالميا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تصدر نادي الهلال تصنيف
جاء فريق الهلال في المركز رقم 21 على مستوى العالم، متفوقا على جميع الأندية الآسيو
وحصل الهلال على 9165 نقطة، كأفضل فريق عربي آسيوي في هذا التصنيف، متقدماً على أندية عالمية
كما يتم احتساب نقاط التصنيف وفر
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