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الهلال السعودي يتصدر الأندية العربية عالميا

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الان تتابع الهلال السعودي يتصدر الأندية العربية عالميا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر نادي الهلال تصنيف الأندية العربية مع نهاية شهر سبتمبر، وفق إحصاءات موقع ” clubworldranking ” والمهتم بإصدار تصنيفات شهرية لمختلف أندية العالم.

جاء فريق الهلال في المركز رقم 21 على مستوى العالم، متفوقا على جميع الأندية الآسيوية والعربية و العالمية في التصنيف الذي يصدر بشكل شهري.

وحصل الهلال على 9165 نقطة، كأفضل فريق عربي آسيوي في هذا التصنيف، متقدماً على أندية عالمية مثل أياكس وتوتنهام وصيف بطل دوري أبطال أوروبا.

كما يتم احتساب نقاط التصنيف وفرق مباريات كل فريق خلال الشهر، سواء المحلية أو القارية، مع وضع اهتمام خاص لعددالأهداف ونتيجة المباراة وأهميتها وتصنيف الدوري.

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