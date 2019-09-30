الهلال السعودي يتصدر الأندية العربية عالميا

جدة - عمرو شويل تصدر نادي الهلال تصنيف الأندية العربية مع نهاية شهر سبتمبر، وفق إحصاءات موقع ” clubworldranking ” والمهتم بإصدار تصنيفات شهرية لمختلف أندية العالم.

جاء فريق الهلال في المركز رقم 21 على مستوى العالم، متفوقا على جميع الأندية الآسيو ية والعربية و العالمية في التصنيف الذي يصدر بشكل شهري.

وحصل الهلال على 9165 نقطة، كأفضل فريق عربي آسيوي في هذا التصنيف، متقدماً على أندية عالمية مثل أياكس وتوتنهام وصيف بطل دور ي أبطال أوروبا.

كما يتم احتساب نقاط التصنيف وفر ق مباريات كل فريق خلال الشهر، سواء المحلية أو القارية، مع وضع اهتمام خاص لعددالأهداف ونتيجة المباراة وأهميتها وتصنيف الد وري.