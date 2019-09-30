تشكيل مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
مانشستر يونايتد
كتب
أنس عبد الغني
أعلن كلا المدربين أولي جونار سولسكاير ويوناي إيمري عن تشكيل فريقهم لمواجهة مانشستر يونايتد، وأرسنال، في المباراة التي تقام على ملعب أولد ترافود، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل الفريقين للموقعة النارية المقامة في التاسعة مساء على ملعب أولد ترافود كالتالي:
تشكيل مانشستر يونايتد:
حراسة المرمى: دي خيا
الدفاع: تاونزيبي، ليندلوف، ماجواير،ويونج
الوسط: ماكتوماني، بوجبا، أندرياس بيريرا، لينجارد، وجيمس
الهجوم: راشفورد وحيدًا
تشكيل أرسنال للمباراة جاء كالتالي:
حراسة المرمى: لينو
الدفاع: تشامبرز، دافيد لويز، سوكراتيس كولاسيناك
خط الوسط: توريرا، تشاكا، جندوزي
الهجوم: بيبي، أوباميانج، ساكا
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