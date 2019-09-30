شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : لسنا طرفاً في أزمة "جينيراسيون" .. تاريخنا أكبر من ذلك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، ان الأبيض ليس طرفا في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أمير في تصريحات إذاعية: "الزمالك ليس طرفاً في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، أرسلنا ثلاثة ملاعب للاتحاد الافريقي ، القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب، ويتم تغيير الملعب على حسب الملابسات والظروف.

وافصح: اتحاد الكرة يخاطب الامن لتحديد الملعب وامكانية حضور الجمهور، وبالفعل تم ولكن الامن رفض خوض اي مباراة لفريق جماهيري داخل القاهرة، وبناءا عليه وصل لنا جواب من الاتحاد الافريقي بعد التأكد من صعوبة اقامة المباراة داخل القاهرة.

واشار : جينيراسيون راهن على الاختيار الصعب، مندوب العلاقات العامة بالنادي هو من استقبل بعثتهم، وهم متواجدين هنا حتى يوم الاول من شهر اكتوبر.

واكد : الامر به تعنت كبير وقلة خبرة من جانب الفريق السنغالي، ليس لدينا اي مشكلة في خوض المباراة في اي مكان.

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واستكمل : وصلنا ملعب برج العرب بناءا على جواب الاتحاد الافريقي، وحضر ايضا مراقب المباراة والحكام.

وتابع : اعتقد ان اللوائح في صف الزمالك، نحن اكبر من افتعال حيلة لعدم خوض اللقاء، نملك سمعة كبيرة افريقيا، ونحن ابطال النسخة الاخيرة من الكونفدرالية ووصلنا لنهائي دوري الابطال مرتين، نحن اكبر مما يتردد.

واردف : اتحاد الكرة رد على خطاب الاتحاد الافريقي مؤكدا ان المباراة لعبت بدون جمهور، والزمالك في انتظار الرد النهائي.

واتم كلماته مشيدا باتحاد الكرة وجميع اعضاء اللجنة التي تدير كرة القدم في مصر، وايضا حسام الزناتي الذي اكد انه ليس له اي ميول، ووليد العطار المدير التنفيذي، مشيرا بان اتحاد الكرة تعامل باحترافية شديده في أزمة مباراة جينيراسيون الاخيرة.