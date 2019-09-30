شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ضد المصرى .. البورسعيدي يختتم استعداداته للمباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

المصري منذ قليل على أحد ملاعب مدينة برج العرب مرانه الأساسي استعداداً للقاء شقيقه الاسماعيلي والذي يقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية من جدة - عمرو شويل أدى الفريق الأول للكرة بالناديمنذ قليل على أحد ملاعب مدينة برج العرب مرانه الأساسي استعداداً للقاء شقيقه الاسماعيلي والذي يقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقبل المران حرص ايهاب جلال على الاجتماع بلاعبيه مؤكداً لهم ضرورة بذل قصارى الجهد خلال المباراة المقبلة التي تأتي أمام منافس قوي وعنيد يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين في خطوطه الثلاثة ويقوده جهاز فني كفء بقيادة الصربي ميودراج ، مضيفاً أن الاسماعيلي سيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه في أولى مبارياته بالدوري خارج ملعبه على الجونة العنيد وكذلك تخطيه قبل أيام عقبة فريق أهلي بنغازي الليبي والوصول لدور الستة عشر من دوري ابطال العرب ، مشدداً على ضرورة اقتناص الفرص السهلة والتركيز التام سواء في الجوانب الدفاعية أو الهجومية.

وخلال المران ركز ايهاب جلال على النواحي التكتيكية والخططية الملائمة لملاقاة فريق الإسماعيلي ، وشهد المران مشاركة الثلاثي مفتاح طقطق وعماد فتحي وبهاء مجدي والذين غابوا عن مباراة الأمس أمام ماليندي بطل زنجبار والتي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.