شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ضد المصرى .. البورسعيدي يختتم استعداداته للمباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخلال المران ركز ايهاب جلال على النواحي التكتيكية والخططية الملائمة لملاقاة فريق الإسماعيلي ، وشهد المران مشاركة الثلاثي مفتاح طقطق وعماد فتحي وبهاء مجدي والذين غابوا عن مباراة الأمس أمام ماليندي بطل زنجبار والتي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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