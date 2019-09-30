شكرا لقرائتكم طنطا ينترظ البطاقة الدولية للثنائى أونش وأفيرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولى فريق طنطا وصول البطاقة الدولية للثنائى محمد ماجد " أونش " و الكينى جون أفيرى خلال الأيام المقبلة للاستعداد للمشاركة فى مباريات بطولة الدورى الممتاز . وكان أنضم محمد ماجد " أونش " قادما من فريق الفيصلى الأردنى بينما جاء الكينى " جون أفيرى " قادما من نادي سوفاباكا الكينى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لدعم الفريق الطنطاوى الموسم المقبل فى بطولة الدورى الممتاز . Advertisements ويستعد فريق طنطا بقيادة أيمن المزين لملاقة نظيرة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل على ملعب طنطا. ونجح فريق طنطا بالفوز على وادى دجلة بالمباراة الافتتاحية لبطولة الدورى الممتاز بهدف مقابل لا شئ أحرزه إسلام فؤاد على ملعب بتروسبورت .

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